أنهت المملكة مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، الذي عقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 19 إلى 23 من يناير الجاري، بإعلان استضافتها للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو، تحت عنوان «بناء قواسم مشتركة وتعزيز النمو» في مدينة جدة يومي 22 و23 من أبريل القادم.



وعلى مدار الأسبوع، استقطب جناح «SAUDI HOUSE» أكثر من 10 آلاف زائر، وهو ضعف عدد الزوار في النسخة السابقة، حيث تعرفوا من خلاله إلى رحلة التحول الاجتماعي والاقتصادي غير المسبوقة في المملكة بموجب رؤية 2030، والفرص الاستثمارية المتاحة من خلالها، إضافة إلى الجانب السياحي والثقافي الخاص بالمملكة.



مبادرات كبرى



وشارك وفد المملكة الرفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في العديد من الحوارات المؤثرة، وأشرف على إطلاق عدد من المبادرات الكبرى الهادفة لمواجهة التحديات العالمية واغتنام الفرص.



وخلال الاجتماع أكد الوفد السعودي مجدداً دعوة المملكة إلى الحوار البنّاء، والتعاون العملي، والعمل الجماعي بوصفها أسساً للنمو التحويلي، والاستقرار، والازدهار المستدام.



وشارك أعضاء الوفد في مجموعة من الجلسات الحوارية العامة والخاصة، والاجتماعات الثنائية، إلى جانب إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية من دافوس.



اتفاقيات متميزة



وشهدت مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي الإعلان عن مجموعة من المبادرات والاتفاقيات المتميزة.



وشارك أعضاء الوفد في جلسات حوارية رئيسية، من بينها «آفاق الاقتصاد العالمي»، و«نظرة على الاقتصاد السعودي»، و«جودة الحياة 2030 وما بعدها: مدن تشكلت بالابتكار»، و«اقتصادات المستقبل: تسريع المشهد نحو 2050»، و«من الإصلاح إلى التنفيذ: تطبيق التغيير على نطاق واسع»، و«الرمز البشري: تصميم أنظمة القدرات».