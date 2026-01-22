حافظ الدولار اليوم على مكاسبه التي حققها الليلة الماضية مقابل عملات رئيسية.

واستقر الدولار عند 1.1685 لليورو بعد ارتفاعه 0.3% في الجلسة السابقة، كما استقر عند 0.7953 فرنك سويسري، بعد أن قفز 0.7% الليلة الماضية.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.6791 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2024، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يوليو 2024 عند 107.52 بالين الياباني.

واستقر الين الياباني مقابل معظم العملات الرئيسية وسجّل 184.83 لليورو، ليظل قريبًا من المستوى القياسي المنخفض الذي لامسه الأسبوع الماضي عند 185.56.

ووصلت العملة اليابانية إلى 158.31 للدولار، لتظل بالقرب من أدنى مستوى لها في 18 شهرًا عند 159.45 الذي سجلته الأسبوع الماضي.