انخفضت أسعار المعادن النفيسة اليوم بعد ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4799.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا بلغ 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.6% إلى 4806.60 دولار للأوقية.
وانخفضت كذلك الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 92.38 دولار للأوقية، بعد أن سجّلت مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 95.87 دولار أمس.
وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 2.7% إلى 2415.60 دولار للأوقية، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا عند 2511.80 دولار أمس (الأربعاء).
وتراجع البلاديوم 1 % إلى 1821.50 دولار، بعدما سجّل أعلى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة.