أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن اقتصاد بلاده ينمو بسرعة منذ عودته إلى الرئاسة، مؤكداً أن الولايات المتحدة حققت ما وصفه بـ«معجزة اقتصادية».



وأوضح ترمب خلال كلمته ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، أن خططه الاقتصادية لم تتسبب في ركود عالمي، مشيراً إلى أن بلاده ستحصل على نحو 20 تريليون دولار من الاستثمارات.



وأشار إلى أن التقدم في مجال الطاقة النووية يدفعه لاكتشاف الفرص المتاحة فيها، واصفاً الطاقة الخضراء الجديدة بأنها «أكبر خدعة في التاريخ».



انتصارات هائلة



وبين أنه بعد عام من ولايته تحققت انتصارات هائلة للاقتصاد الأمريكي، مؤكداً أن أمريكا لم تشهد في تاريخها تقدماً اقتصادياً مماثلاً لما يحدث حالياً.



وقال:«الولايات المتحدة يجب أن تدفع أقل معدل فائدة بين جميع الدول، كما أن النمو الاقتصادي يحارب التضخم ولا يسببه».



وأضاف:«بعض المسؤولين، مثل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يرفعون الفائدة خوفاً من التضخم رغم تحقيق النمو الاقتصادي».



مستوى قياسي



وأفاد أن الأسواق الأمريكية سجلت 52 مستوى قياسياً منذ الانتخابات، متوقعاً أن يتضاعف سوق الأسهم خلال فترة زمنية قصيرة.



وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بمعدل يفوق ضعفي توقعات صندوق النقد الدولي التي أعلنها في أبريل الماضي.



وتابع أن إدارته قلصت العجز التجاري القياسي في الولايات المتحدة بعد تطبيق الرسوم الجمركية، مؤكداً أنه خفّض العجز التجاري بنسبة 77% خلال عام واحد. وأضاف أن الصادرات الأمريكية ارتفعت خلال سنة من رئاسته.



كابوس التضخم



أشار ترمب إلى غياب التضخم في الولايات المتحدة رغم النمو الاقتصادي المحقق، معتبراً أن البلاد عانت «كابوس التضخم» في عهد الرئيس السابق جو بايدن. كما أعلن تنفيذ أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ أمريكا خلال يوليو الماضي.



وأكد ترمب أن أمريكا لا تريد تدمير الدول بفرض الرسوم الجمركية، مشدداً على أن العالم سيتعرض لتهديد لا يمكن تصوره دون الحماية الأمريكية.



وأوضح أن الولايات المتحدة تعود أقوى من أي وقت مضى، مع انتقال مئات المصانع إلى البلاد من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك شركات السيارات التي بدأت الآن بالقدوم إلى أمريكا.



عاصمة «المشفرة»



ونوه إلى إن إدارته قامت بتسريح 270 ألف موظف بيروقراطي في الحكومة بهدف تنشيط التنافسية، واصفاً ما تحقق بأنه إنجاز لا تستطيع دولة أخرى تنفيذه.



وأكد ترمب أن الولايات المتحدة تقود التقدم العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، متفوقة على الصين، وأفاد بقوله: «يجب اليقظة بسبب مخاطر الذكاء الاصطناعي».



وشدد على رغبته في أن تكون أمريكا عاصمة العملات المشفرة في العالم، معلناً توقيع أمر تنفيذي يمنع المستثمرين من المؤسسات من شراء المنازل السكنية، وتطلعه إلى إقرار مزيد من القوانين الداعمة للعملات المشفرة.



أموال طائلة



أعلن ترمب أنه أوقف سياسات الطاقة التي نفذتها إدارة بايدن، مشيراً إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عند مستويات قياسية.



وقال إن بلاده حصلت على 50 مليون برميل نفط من فنزويلا الأسبوع الماضي، مضيفاً أن فنزويلا ستجني أموالاً طائلة، مقدّراً تعاون إدارتها الجديدة مع الولايات المتحدة.