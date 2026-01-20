أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن القادة سيتوصلون إلى اتفاق قريب حول غرينلاند.



وأشار خلال «USA HOUSE» على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، إلى أن أي رد فعل من الدول الأوروبية سيكون خطوة غير حكيمة، وعليهم الالتزام بالصفقات التجارية التي تم عقدها مع الولايات المتحدة.



ونوه بقوله: «إن ما يهدد به الرئيس ترمب بشأن غرينلاند يختلف كثيرًا عن صفقات التجارة الأخرى لذلك أحثّ جميع الدول على الالتزام بصفقات التجارة التي اتفقنا عليها فهي توفّر قدرًا كبيرًا من اليقين».



ترك الأمور لمجراها



وقال بيسنت: «ما أحثّ الجميع هنا على فعله هو الجلوس وأخذ نفس عميق، وترك الأمور تأخذ مجراها وكما قلت في الثاني من أبريل أسوأ ما يمكن أن تفعله الدول هو التصعيد ضد الولايات المتحدة».



وأضاف: «في ذلك الوقت، قامت دولة واحدة فقط وهي الصين، بالتصعيد وانتهى بنا الأمر إلى تبادل مؤسف للمعاملة بالمثل في زيادات التعريفات الجمركية وانتهى بنا الأمر عند تعريفات بـ145 مقابل 125% ومن خلال العلاقات الجيدة للرئيس ترمب مع نظيره الصيني تمكّنا من تحقيق الاستقرار في تلك العلاقة وتوفير قدر كبير من اليقين».