ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس بمقدار 93.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,912.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 180 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 230 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 29 شركة.
وكانت أسهم شركات الدرع العربي، وتشب، وبان، وشمس، والعبيكان للزجاج، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تسهيل، وسدكو كابيتال ريت، وسماسكو، وصادرات، وبي سي آي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.55% و2.34%.
الأكثر نشاطاً
كانت أسهم شركات بان، وأمريكانا، وصادرات، ودرب السعودية، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومعادن، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعًا بمقدار 29.13 نقطة، ليصل إلى مستوى 23442.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
The Saudi stock index rose by 93.86 points, reaching a level of 10,912.18 points, with trading values amounting to 3 billion riyals.
The volume of traded shares - according to the daily economic bulletin of the Saudi Press Agency for the Saudi stock market - reached 180 million shares, with 230 companies' shares recording an increase in value, while 29 companies' shares declined.
The shares of Al-Dar Al-Arabi, Tashbe, Ban, Shams, and Al-Obeikan Glass were the highest gainers, while the shares of Tashil, Sedco Capital REIT, Samasco, Export, and PCI were the biggest losers in trading, with the increase and decrease rates ranging between 8.55% and 2.34%.
Most Active
The shares of Ban, Americana, Export, Darb Saudi Arabia, and Batic were the most active in terms of volume, while the shares of Al-Rajhi, Al-Inma, Saudi Aramco, Al-Ahli, and Ma'aden were the most active in terms of value.
The parallel stock index, Nomu, closed today up by 29.13 points, reaching a level of 23,442.91 points, with trading values amounting to 17 million riyals, and the volume of traded shares exceeded one million shares.