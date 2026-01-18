ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس بمقدار 93.86 نقطة، ليصل إلى مستوى 10,912.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 180 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 230 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 29 شركة.


وكانت أسهم شركات الدرع العربي، وتشب، وبان، وشمس، والعبيكان للزجاج، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تسهيل، وسدكو كابيتال ريت، وسماسكو، وصادرات، وبي سي آي، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.55% و2.34%.


الأكثر نشاطاً


كانت أسهم شركات بان، وأمريكانا، وصادرات، ودرب السعودية، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والأهلي، ومعادن، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعًا بمقدار 29.13 نقطة، ليصل إلى مستوى 23442.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.