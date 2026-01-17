ذكرت ​وكالة «بلومبيرغ» نقلا عن مصدرين مطلعين أن البيت الأبيض ‌يدرس اتخاذ ‌إجراء تنفيذي ‌لتفعيل ⁠دعوة ​الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترمب لوضع حد أقصى على فوائد بطاقات الائتمان.



وقال ⁠التقرير: «إن ‌الخطة لا ‍تزال ‍قيد الصياغة ‍في الوقت الذي يناقش فيه مسؤولو الإدارة الأمريكية ​الشروط مع القطاع ومع الكونجرس».



وأوضح أن الهدف منها خفض الفوائد على بطاقات الائتمان في إطار حملة أوسع لخفض التكاليف على ‌الأمريكيين.



10 % لمدة عام



يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد دعا خلال منشور له على منصة «تروث سوشيال» أخيراً، إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على ‌بطاقات ‌الائتمان ‌بنسبة ⁠10% ‌لمدة عام واحد اعتبارا من 20 يناير الجاري.



وشدد في منشوره قائلا: «أدعو بصفتي رئيسا للولايات المتحدة إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10% لمدة ⁠عام»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.



وأضاف ترمب «يرجى العلم بأننا لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان باستغلال الشعب ‌الأمريكي».