ذكرت وكالة «بلومبيرغ» نقلا عن مصدرين مطلعين أن البيت الأبيض يدرس اتخاذ إجراء تنفيذي لتفعيل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوضع حد أقصى على فوائد بطاقات الائتمان.
وقال التقرير: «إن الخطة لا تزال قيد الصياغة في الوقت الذي يناقش فيه مسؤولو الإدارة الأمريكية الشروط مع القطاع ومع الكونجرس».
وأوضح أن الهدف منها خفض الفوائد على بطاقات الائتمان في إطار حملة أوسع لخفض التكاليف على الأمريكيين.
10 % لمدة عام
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد دعا خلال منشور له على منصة «تروث سوشيال» أخيراً، إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10% لمدة عام واحد اعتبارا من 20 يناير الجاري.
وشدد في منشوره قائلا: «أدعو بصفتي رئيسا للولايات المتحدة إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10% لمدة عام»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وأضاف ترمب «يرجى العلم بأننا لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان باستغلال الشعب الأمريكي».