كشف وزير المالية محمد الجدعان أن قطاع التعدين يحتاج إلى التخلص من عوامل عدم اليقين، لأنه يعتمد على استثمارات طويلة الأجل، والعناصر الأساسية لهذا القطاع الموثوقية والقدرة على التوقع، وتوفر هذه البيئة -رغم تحدياتها- فرصا كبيرة إذا أحسنت الدول والمستثمرون التعامل معها.



وأكد خلال مؤتمر التعدين الذي عقد أمس (الأربعاء) في الرياض، أنه بالنظر إلى الاقتصادات العالمية، نجد الكثير من التغيرات الديناميكية والتحديات، مع نمو متعثر وغير متساوٍ في مختلف أنحاء العالم، ومعدلات فائدة مرتفعة مقارنة بالسنوات الماضية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات الجيوسياسية.



وأوضح الجدعان قائلا: «المعادن أصبحت تُنظر إليها من قبل العديد من الدول كعنصر أمان استراتيجي، وهذا يفتح المجال أمام شراكات واسعة، سواء مع الدول المضيفة أو أطراف ثالثة، لكن الأمر يتطلب انضباطاً في اختيار الدول والمعادن المستهدفة، خصوصا في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية».



وأشار إلى أن «ما نشهده اليوم سيكون له أثر كبير على الطلب والأسعار، وكذلك على قدرة القطاع على جذب رؤوس الأموال. لذلك، وجود بيئة مستقرة وسياسات واضحة عبر الدورات السياسية المختلفة سيجعل الدول أكثر قدرة على استقطاب الاستثمارات».



وقال الجدعان: «إن السعودية لا تتموضع كلاعب فقط، بل كمنصة أساسية لقطاع التعدين العالمي، مع حشد كبير لرؤوس الأموال في هذا المجال، ومن منظور مالي، الأمر لا يتعلق باستخراج المعادن فحسب، بل بتحقيق ازدهار طويل الأمد للدول، بحيث تكون هناك عوائد للمستثمرين والدول على حد سواء».