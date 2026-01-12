على رغم التباطؤ في تنفيذ المشاريع العملاقة في السعودية خلال العام 2024؛ وانخفاض الصفقات في دول الخليج بنحو الثلث إلى 213 مليار دولار، مقارنة بالعام 2024، وانخفاضها في المملكة من 164 مليار دولار خلال 2024 إلى 84.5 مليار دولار، بحسب مجلة «ميد» الاقتصادية البريطانية؛ إلا أن موقع «سيمافور» الإخباري الأمريكي أكد أنه على رغم ذلك الانخفاض فإن الخليج يشهد ازدهاراً حقيقياً في مشاريع التشييد، من الكويت إلى مكة المكرمة. وتم تسجيل ثالث أعلى ارتفاع سنوي في الإنفاق على البناء في دول الخليج.

وتوقعت مجلة «ميد»، المتخصصة في الشؤون الاقتصادية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يصل حجم صفقات التشييد خلال الأشهر القادمة إلى نحو 400 مليار دولار.