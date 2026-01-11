أعلنت المؤسسة السورية للبريد أنه اعتباراً من اليوم (الأحد) 11 يناير الجاري ستبدأ بتقديم خدمة استبدال العملة القديمة بعملة جديدة في المراكز البريدية المعتمدة بمختلف المحافظات.



وقال مدير عام المؤسسة عماد الدين حمد: «إن المؤسسة السورية للبريد أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لضمان حسن سير العمل وتقديم الخدمة بسهولة ويسر للمواطنين، عبر شبكة واسعة من المراكز البريدية».



وأضاف: «المراكز المعتمدة لتقديم الخدمة في محافظة دمشق هي: الصالة المركزية في الحجاز، باب مصلى القصاع، المهاجرين، التضامن، الجلاء، الجامعة، وفي محافظة ريف دمشق هي: الصالة الرئيسية، ضاحية الشام، جرمانا، الكسوة، قطنا، السيدة زينب، يبرود، دوما».



توسيع نطاق الخدمة



وأشار مدير عام المؤسسة السورية للبريد إلى أنه سيتم الإعلان عن مكاتب جديدة خلال الفترة القادمة بهدف توسيع نطاق الخدمة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.



وفي وقت سابق، أصدر حاكم مصرف سورية المركزي عبدالقادر الحصرية القرار رقم 706، المتضمن الجهات المعتمدة لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية.



وتضمن القرار اعتماد الجهات لتنفيذ عملية استبدال العملة السورية من خلال المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة لرقابة مصرف سورية المركزي، والمصارف العاملة في سورية، وشركات الصرافة والحوالات الداخلية بكل فروعها.