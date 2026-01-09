ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب، مع ترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم (الجمعة).



وخلال تداولاته، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير بنسبة 0.35% أو 16.70 دولار عند 4477.40 دولار للأوقية.



بينما تراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.15% إلى 4470.91 دولار للأوقية، وخسر نظيره للفضة نحو 0.25% عند 76.82 دولار للأوقية.



في حين استقر مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- ليتداول عند 98.99 نقطة.



وقفزت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 2.1% عند 76.74 دولار للأوقية، وفي حين تراجعت الأسعار الفورية للبلاتين 0.25% عند 2276.33 دولار، ارتفعت نظيرتها للبلاديوم 1.75% عند 1821.65 دولار.



وفيما يتعلق بالوظائف غير الزراعية في أمريكا، يتوقع الاقتصاديون نموًا طفيفًا في الوظائف يصل إلى 66 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر، وانخفاضًا في معدل البطالة إلى 4.5% من 4.6%.