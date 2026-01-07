التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في سورية، وزير الطاقة المهندس محمد البشير، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالسلام هيكل، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سورية الدكتور فيصل المجفل.

وجرت خلال اللقاءات، مناقشة الفرص الحيوية في التعاون التنموي بين الجانبين، سعياً لدعم مختلف القطاعات الإنمائية في سورية، في إطار نشاط الصندوق التنموي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات الإنمائية في سورية.

وتأتي هذه الزيارة تأكيداً على أهمية التعاون التنموي بين الجانبين، إذ قدّم الصندوق السعودي للتنمية إسهامات تنموية في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم منذ تأسيسه في 1974، من خلال دعم وتمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بمختلف القطاعات، بقيمة تتجاوز 22 مليار دولار، للإسهام في تحقيق أثر تنموي مستدام في الدول المستفيدة، مما يعزز فرصها في النمو الاقتصادي والاجتماعي.