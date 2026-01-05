في خطوة تعكس توجه إدارته الجديدة نحو تحقيق أجندة القدرة على تحمل التكاليف، أعلن عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني تعيين الخبير المالي شريف سليمان مديراً لمكتب الإدارة والميزانية (Office of Management and Budget - OMB)، المنصب الذي يُعتبر أحد أكثر المناصب حساسية في إدارة المدينة، إذ يشرف على ميزانية تتجاوز 115 مليار دولار سنوياً.

تم الإعلان عن التعيين في 18 ديسمبر 2025، خلال مؤتمر صحفي عقد في مجمع الإسكان العام بومونوك هاوسز في كوينز، حيث نشأ سليمان نفسه.

ووصف ممداني سليمان بأنه «قائد تحويلي» يمتلك خبرة عميقة في التعامل مع تعقيدات الإدارة المالية السياسية، مشيراً إلى أن «الميزانيات تعكس الخيارات السياسية والإرادة السياسية».

من هو شريف سليمان؟

شريف سليمان هو خبير مالي مسلم أمريكي من أصول مصرية، وُلد ونشأ في نيويورك، تحديداً في مجمع الإسكان العام في فلاشينغ بكوينز.

يُعتبر من الكفاءات المهنية ذات الخبرة الواسعة في الحكومة المحلية، وعمل تحت ثلاث إدارات عمدة مختلفة على مدى نحو 30 عاماً؛ شغل منصب مفوض دائرة المالية تحت عمدة بيل دي بلازيو، عمل في مناصب سياسية متعددة تحت عمدة إريك آدامز، بما في ذلك تسريع مشاريع البنية التحتية وتوسيع ائتمان الضريبة على الدخل المكتسب، وكان نائب مستشار أول ومدير مالي رئيسي في جامعة مدينة نيويورك (CUNY)، ونجح في خفض العجز الهيكلي بنسبة 79% خلال عامين، والمساهمة في تأمين تمويلات كبيرة لبرامج التعليم المبكر.

فخر ومسؤولية

وأعرب شريف سليمان عن فخره بانضمامه إلى إدارة أول عمدة مسلم في تاريخ المدينة، مشيراً إلى خلفيته كأمريكي مسلم من الجيل الأول من أصول مصرية، وتأثير والده الذي عمل في دائرة الصحة العامة على التزامه بالخدمة العامة.

وشدد سليمان على ضرورة إدارة الميزانية بمسؤولية، مع مشاركة قيم ممداني في تعزيز القدرة على تحمل التكاليف.

تحديات مالية

ويأتي هذا التعيين في وقت تواجه المدينة تحديات مالية كبيرة، بما في ذلك عجز متوقع يصل إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية القادمة، وسط تباطؤ اقتصادي وتخفيضات محتملة في التمويل الفيدرالي.

وسيكون دور سليمان حاسماً في ترجمة وعود ممداني الانتخابية، مثل الحافلات المجانية، ورعاية الأطفال الشاملة، وتجميد الإيجارات، وبناء مساكن ميسورة، إلى أرقام واقعية، مع الاعتماد المحتمل على زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.

ويُرى التعيين كدليل على توازن ممداني بين الخبرة المهنية المخضرمة والتوجه التقدمي، إذ يجمع بين كفاءات من إدارات سابقة مع رؤية جديدة تركز على العدالة الاجتماعية.