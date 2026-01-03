أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإلغاء صفقة بقيمة 2.9 مليون دولار لشراء رقائق الكمبيوتر، اعتبر أنها تهدد المصالح الأمنية الأمريكية إذا ظلت الشركة المالكة الحالية، تسيطر على التكنولوجيا.



ويُلقي الأمر التنفيذي الضوء على صفقة تجارية جذبت اهتماماً محدوداً عند الإعلان عنها في مايو 2024 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وتتعلق الصفقة ببيع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الفضاء الجوي والدفاع، رقائق الكمبيوتر الخاصة بها وعمليات تصنيع الرقائق إلى شركة صينية مقابل 2.92 مليون دولار، وهو السعر الذي يشمل افتراض مليون دولار التزامات على الشركة.



دليل موثوق



وطالب ترمب الآن بأن تتخلى الشركة الصينية عن التكنولوجيا في غضون 180 يوماً، وأرجع السبب إلى وجود «دليل موثوق» على أن المالك الحالي هو مواطن من جمهورية الصين الشعبية.