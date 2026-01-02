سجلت المعادن النفيسة في المعاملات الفورية اليوم ارتفاعات نسبية، في مستهل العام 2026، فيما صعد الذهب قليلًا من أدنى مستوى له خلال أسبوعين، وعوضت المعادن بعض الخسائر التي تكبدتها، مسجلة مكاسب غير مسبوقة في عام 2025.

وارتفع الذهب 0.8 بالمئة إلى 4346.69 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيًا بلغ 4549.71 دولار في 26 ديسمبر الماضي.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5 بالمئة إلى 4360.60 دولار للأوقية، محققًا ارتفاعًا هائلًا في 2025، واختتم العام بمكاسب سنوية بلغت 64 بالمئة، وهي الأكبر منذ عام 1979.

وارتفعت الفضة 2.1 بالمئة إلى 72.75 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار الاثنين الماضي، وأنهت الفضة العام بارتفاع ‌147 بالمئة، متفوقة على الذهب بفارق كبير.

وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2057.74 دولار للأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار، مسجلًا مكاسبه السنوية على الإطلاق بعد أن صعد 127 بالمئة، والبلاديوم مرتفعًا 2.4 بالمئة ليصل إلى 1642.90 دولار للأوقية منهيًا العام الماضي على ارتفاع 76 بالمئة، وهو أفضل أداء له في 15 عامًا.