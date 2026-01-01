حقق تطبيق برق للمدفوعات الرقمية إنجازًا استثنائيًا وغير مسبوق في سوق التقنية المالية السعودي بعدما تجاوز عدد مستخدميه حاجز الـ 10 ملايين مستخدم خلال 17 شهرًا منذ انطلاقه، ليصبح بذلك أسرع تطبيق نموًا في تاريخ المملكة والشرق الأوسط. ووفق هذه الاحصاءات يعدّ ثلث عدد سكان السعودية مستخدمين للتطبيق في دلالة واضحة على الانتشار المتسارع للتطبيق.

وسجل «برق» نموًا قياسيًا باستقطاب مليون مستخدم خلال 21 يومًا مما يعكس الثقة المتنامية التي يحظى بها لدى شرائح المجتمع المختلفة؛ نتيجة ما يقدمه من منظومة متكاملة لحلول الدفع الرقمية تجمع بين السرعة، السهولة والأمان. وتشمل هذه المنظومة المحفظة الإلكترونية وبطاقات الدفع الرقمية والتحويلات المالية المحلية والدولية، إلى جانب حلول الدفع المعتمدة على أحدث التقنيات المالية، حيث أسهم من خلال خدماته المتكاملة في تسهيل حياة الملايين وتعزيز كفاءة المعاملات المالية اليومية بما ينسجم مع مستهدفات المملكة في رفع معدلات الشمول المالي وتسريع الاعتماد على الحلول الرقمية الآمنة.

ويأتي هذا الإنجاز الكبير لـ«برق» بالتزامن مع النمو القياسي الذي يشهده قطاع التقنية المالية والتجارة الإلكترونية في المملكة مدفوعًا بتصدرها للمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025.

وقد نجح «برق» خلال عامه الأول في تحقيق أداء لافت إذ تجاوز عدد مستخدميه 7 ملايين مستخدم من 150 جنسية مع إصدار أكثر من 6.5 مليون بطاقة مدفوعات رقمية، وتنفيذ ما يزيد على 500 مليون عملية دفع، وبحجم أموال متداولة بلغت أكثر من 73 مليار ريال، ليرسخ مكانته كأحد النماذج الملهمة في التحول المالي الرقمي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وفي ظل هذه المؤشرات يبرز تطبيق برق كأحد الروافد الوطنية الرئيسة لإنجازات المملكة في قطاع التقنية المالية ومساهم فاعل في ترسيخ اقتصاد غير نقدي متقدم يدعم تنافسية المملكة ويعزز مكانتها الرقمية إقليميًا وعالميًا.

ووفقاً للبنك المركزي السعودي شهدت التجارة الإلكترونية في المملكة نموًا قياسيًا خلال الـ 4 سنوات الاخيرة لتصل قيمتها إلى 197.4 مليار ريال في العام 2024، مقابل نحو 10 مليارات ريال في العام 2020، أي أنها تضاعفت 19 ضعفاً خلال السنوات الأربع الاخيرة. وفي هذا السياق، أسهم تطبيق «برق» خلال العام الماضي بأكثر من 73 مليار ريال في حجم الأموال المتداولة داخل السوق السعودية، ليؤكد دوره الفاعل في تنشيط الدورة الاقتصادية الرقمية ودعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد أكثر كفاءة.

وتشير التوقعات إلى استمرار معدلات النمو القوي لها خلال السنوات المقبلة لترتفع بنحو 46% بحلول العام 2030 مقارنة بمستوياتها الحالية. وتبرز عمليات الشراء الإلكترونية باستخدام الهاتف الجوال، إذ تشير البيانات إلى ارتفاعها من مستوى 9 مليارات ريال في العام 2020 إلى نحو 315 مليار ريال بنهاية العام 2024، أي أنها تضاعفت أكثر من 20 مرة خلال السنوات الأربع الأخيرة.