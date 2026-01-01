تعد شركة صفقة الأعمال الاستثمارية إحدى الشركات السعودية الصاعدة التي نجحت في بناء نموذج مهني متكامل في قطاع التطوير والاستثمار العقاري، مستندة إلى إرث هندسي وتنفيذي يمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات المقاولات والبناء. وقد شكّلت هذه الخبرات المتراكمة الأساس لانطلاق الشركة ككيان مستقل عام 2023، يتخذ من مدينة الرياض مقرًا له، ويركز على التطوير العقاري القيمي الذي يواكب التحول العمراني والنمو المتسارع الذي يشهده السوق العقاري السعودي في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومنذ تأسيسها، تبنّت صفقة الأعمال الاستثمارية نهجًا واضحًا يقوم على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة لا تقتصر على تشييد المباني فحسب، بل تهدف إلى صناعة بيئات سكنية واستثمارية تحقق جودة حياة عالية، وتعكس الهوية السعودية المعاصرة، وتضمن استدامة الأصول على المدى الطويل. وقد انعكس هذا التوجه في مشاريع الشركة التي جرى التخطيط لها وفق معايير هندسية دقيقة، وتنفيذ احترافي، وتشغيل منظم يحافظ على القيمة التشغيلية والاستثمارية للمشروعات بعد التسليم.

وترتكز خبرة الشركة على خلفية هندسية سابقة في قطاع المقاولات، جرى من خلالها تنفيذ أعمال حكومية وخاصة داخل المملكة، قبل أن تُنشأ بصفتها كيانًا مؤسسيًا مستقلاً لإدارة وتطوير المشاريع العقارية وفق منهج حديث يراعي جودة البناء وكفاءة التشغيل وتلبية احتياجات السوق المحلي المتنامي.

وتعمل شركة صفقة الأعمال الاستثمارية من خلال ثلاثة مسارات خدمية رئيسية تشكّل منظومة متكاملة في قطاع التطوير العقاري. يتمثل المسار الأول في التطوير والاستثمار العقاري، حيث تطوّر الشركة مشاريع سكنية واستثمارية مصنّفة ضمن فئة اللاكجري (Luxury)، تتميز بتصاميم معمارية حديثة، وتوزيعات داخلية مدروسة، وتشطيبات عالية الجودة، إلى جانب دمج الحلول الذكية التي تعزز كفاءة الطاقة والراحة اليومية وتقدّم تجربة سكنية راقية. ويشمل المسار الثاني إدارة وتشغيل المرافق والمجتمعات السكنية بأسلوب احترافي يضمن استدامة الأداء ورفع كفاءة التشغيل. أما المسار الثالث فيتمثل في الخدمات الاستثمارية والتنظيمية، ويشمل تنظيم وإدارة الأصول العقارية، والمشاركة في تنظيم المزادات العقارية القضائية بالتعاون مع الجهات المختصة، إضافة إلى تقديم حلول استثمارية مبنية على دراسات جدوى دقيقة وهيكلة مالية منضبطة.

وتعمل الشركة حاليًا على تطوير عدد من المشاريع السكنية في مدن مختلفة داخل المملكة، من بينها مشروع هيفن الربيع في الرياض، ومشروع ذا رويال الردف في الطائف، إضافة إلى مشروع ذا رويال المونسية شرق الرياض، ضمن توجه استراتيجي يستهدف تنويع المنتجات السكنية وتلبية احتياجات شرائح متعددة من السوق، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة والقيمة طويلة الأمد.

وفي إطار التزامها بالتطوير العقاري المستدام، تحرص صفقة الأعمال الاستثمارية على تطبيق أفضل الممارسات في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وزيادة المساحات الخضراء، واستخدام مواد بناء عالية الكفاءة، إلى جانب تبنّي حلول المدن الذكية وإدارة المرافق الحديثة، بما يحقق توازنًا حقيقيًا بين الفخامة المعمارية والمسؤولية البيئية.

ويقود الشركة المهندس محمد خالد الثبيتي بصفته الرئيس التنفيذي، حيث تركز الإدارة على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط المؤسسي في جميع العمليات التشغيلية، بما يتماشى مع المعايير المهنية المعتمدة في قطاع التطوير العقاري، ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.

وتعزيزًا لموثوقيتها المؤسسية، حصلت شركة صفقة الأعمال الاستثمارية على عدد من الشهادات والاعتمادات الرسمية، من أبرزها شهادة تأهيل مطور عقاري الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برقم (2464510414)، إضافة إلى شهادات نظم الإدارة الدولية ISO، وتشمل ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، وISO 45001 لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وISO 14001 لنظام الإدارة البيئية، وISO 41001 لنظام إدارة المرافق، إلى جانب تسجيل علامتها التجارية رسميًا لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (TM-01-00-15657-25).

وتواصل شركة صفقة الأعمال الاستثمارية عرض مشاريعها الوطنية ورؤيتها المستقبلية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.bdci.sa، كما تحرص على نشر تقاريرها السنوية الدورية من خلال المدونة الرسمية في الموقع، في إطار نهجها المؤسسي القائم على الشفافية والحوكمة. كما تعزز الشركة حضورها الرقمي عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي: سناب شات (bdci-sa)، تيك توك (bdci.sa)، منصة إكس (bdci_sa)، وإنستغرام (bdci.sa)، بما يرسّخ مكانتها كشركة سعودية حديثة تواكب نمو السوق العقاري وتصنع الفخامة المستدامة برؤية استراتيجية طويلة الأمد.