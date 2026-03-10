حققت شركة الزيت العربية السعودیة (أرامكو السعودية) صافي ربح خلال العام الماضي بلغ 348.04 مليار ريال (92.81 مليار دولار)، مقارنة مع 393.89 مليار ريال (105.04 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.



وبلغ إجمالي المبلغ الموزع على المساهمين 82.08 مليار ريال (21.89 مليار دولار).



وقالت الشركة في بيان على «تداول» السعودية اليوم:«إن الانخفاض بالأرباح السنوية يعود بشكل أساس إلى أثر انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات. وقابل ذلك جزئيًا انخفاض تكاليف التشغيل، وانخفاض ضرائب الدخل والزكاة مدفوعًا بانخفاض الدخل الخاضع للضريبة».



الاستثمار الرأسمالي



أوضحت أن الأرباح المعدلة بلغت 392.45 مليار ريال (104.65 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أي أعلى من التوقعات البالغة 374 مليار ريال.



وأشارت إلى أن إجمالي التعديلات بقيمة 42.24 مليار ريال (11.26 مليار دولار) تتعلق بشكل أساسي بالانخفاض في القيمة وخسائر إعادة قياس موجودات معدة للبيع، والتعديلات المتعلقة بالمشاريع المشتركة والشركات الزميلة، والخسائر عن السنة من الموجودات المصنفة كمعدة للبيع، و(المكاسب) الخسائر الناجمة عن البيع والإخراج من الخدمة والاستبعاد.



وبلغ الاستثمار الرأسمالي للشركة نحو 196 مليار ريال خلال العام الماضي.



إيرادات الشركة



وبلغت إيرادات الشركة نحو 1.56 تريليون ريال (415.82 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقارنة مع 1.6 مليار ريال (436.61 مليار دولار) خلال عام 2024.



وعزت الشركة تراجع الإيرادات بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية. وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع الكميات المباعة من المنتجات المكررة والكيميائية بالإضافة إلى الغاز والنفط الخام.



أما الإيرادات الفصلية فتراجعت بنحو 3% إلى 416 مليار ريال.



الأرباح الأساسبة



وأعلنت «أرامكو» توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2025، بزيادة قدرها 3.5% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وذلك بما يتماشى مع سياسة الشركة الهادفة إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة.



وبلغ إجمالي المبلغ الموزع 82.08 مليار ريال (21.89 مليار دولار)، على عدد أسهم مستحقة للأرباح يبلغ 241.92 مليار سهمًا، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.3393 ريال، وبنسبة توزيع إلى القيمة الاسمية للسهم تبلغ 0%.



وحددت الشركة تاريخ الأحقية في 16 مارس 2026، على أن يكون تاريخ التوزيع في 31 من الشهر نفسه.



وأشارت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مؤكدة عدم وجود جهات رسمية أخرى ذات علاقة بالتوصية أو القرار.



وقامت الشركة بتوزيع أرباح عن العام 2025 بنحو 320.4 مليار ريال.