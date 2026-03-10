أعلنت الحكومة المصرية، رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء).

وبحسب القرار، ارتفع سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا، كما صعد بنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا بعد أن كان 19.25 جنيهًا. فيما ارتفع بنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا للتر مقارنة بـ17.75 جنيهًا سابقًا. كما شملت الزيادة السولار، الذي ارتفع سعره إلى 20.5 جنيهًا للتر مقابل 17.5 جنيهًا.

ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز

وامتدت الزيادات إلى أسطوانات الغاز المنزلي، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرامًا من 225 إلى 275 جنيهًا، بينما زاد سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوجرامًا من 450 إلى 550 جنيهًا.

توترات المنطقة

وأوضحت الحكومة أن القرار جاء في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في تكلفة الاستيراد والإنتاج.

كما أشارت إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري أسهما في صعود أسعار النفط والمنتجات البترولية عالميًا إلى مستويات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة.

تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد

وأكدت الحكومة أنها تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز عبر توسيع أنشطة الاستكشاف وتنمية الموارد، إلى جانب تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أعمالهم داخل مصر.

وتهدف هذه الخطوات إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة، مع متابعة مستمرة لتطورات الأسواق لضمان استقرار الإمدادات للسوق المحلية ومختلف القطاعات.