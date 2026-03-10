كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الحرب الأمريكية أنفقت ذخائر تُقدَّر قيمتها بنحو 5.6 مليارات دولار خلال أول يومين فقط من العمليات العسكرية ضد إيران، في مؤشر لافت على الحجم الهائل للإنفاق العسكري وسرعة استهلاك الأسلحة المتطورة في هذه الحرب.

استهلاك سريع للذخائر المتطورة

وبحسب الصحيفة، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، فقد جرى إبلاغ الكونغرس بهذه التقديرات خلال جلسة إحاطة عقدت الإثنين، ما أثار تساؤلات متزايدة بين عدد من المشرعين حول الوتيرة المتسارعة لاستهلاك الذخائر الدقيقة لدى الجيش الأمريكي.

ويرى بعض أعضاء الكونغرس أن استمرار العمليات العسكرية بهذه الوتيرة قد يؤدي إلى استنزاف سريع لمخزونات الأسلحة المتقدمة، الأمر الذي قد ينعكس على مستوى الجاهزية العسكرية الأمريكية في حال اندلاع أزمات أو صراعات أخرى.

مخاوف على الجاهزية العسكرية

وتشير المخاوف داخل الأوساط التشريعية في واشنطن إلى أن الاعتماد المكثف على الذخائر عالية الدقة في العمليات الجارية قد يضغط على مخزون الولايات المتحدة الاستراتيجي، خصوصاً أن هذه الأسلحة تحتاج إلى وقت طويل وتكلفة مرتفعة لإعادة تصنيعها وتعويض ما يُستهلك منها في العمليات القتالية.

طلب تمويل دفاعي جديد

وفي ظل هذا الاستنزاف السريع، أفاد المسؤولون بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تستعد لتقديم طلب تمويل دفاعي إضافي إلى الكونغرس خلال الأيام القليلة القادمة، لدعم استمرار العمليات العسكرية.

ومن المتوقع أن تصل قيمة الحزمة التمويلية الجديدة إلى عشرات مليارات الدولارات، في خطوة تهدف إلى تغطية تكاليف الحرب الجارية وتعزيز المخزونات العسكرية الأمريكية.