أعلنت الجمعية الألمانية للمستشفيات، استناداً إلى عينة من استطلاع للرأي، أن 66% من المستشفيات في ألمانيا سجلت خسائر خلال عام 2024. يأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه المستشفيات في ألمانيا من استمرار تفاقم الأزمات المالية التي تواجهها.



تقييد قدرات



وقال رئيس جمعية المستشفيات الألمانية جيراد جاس: «عندما تسجل ثلثا المستشفيات خسائر، فإن ذلك يهدد وجود هذه المنشآت ويقيد قدراتها على القيام بالاستثمارات الضرورية في التحديث والرقمنة».



وأضاف أن إجراءات التقشف السياسية الحالية لم تؤخذ في الحسبان بعد، مؤكداً أن على الحكومة الاتحادية أن ترسخ أخيراً قاعدة تمويل مستقرة وموثوقة.



حزمة تقشفية



وشارك في الاستطلاع، الذي أجراه المعهد الألماني لشؤون المستشفيات بين مايو ويوليو 2025، نحو 376 مستشفى من أصل 1,700 مستشفى في ألمانيا.



وكان البرلمان والمجلس الاتحادي أقرا قبيل عيد الميلاد حزمة تقشفية لتثبيت اشتراكات التأمين الصحي، تنص على فرض قيود إنفاق على المستشفيات بقيمة 1.8 مليار يورو في عام 2026، ومع ذلك، ووفقاً لوزارة الصحة، من المتوقع أن ترتفع النفقات بنحو 8 مليارات يورو لتصل إلى 120 مليار يورو.



وفي عام 2023 كانت هذه النسبة قد بلغت 61%، أما في العام الحالي، الذي يوشك على الانتهاء، فمن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 70% من المستشفيات في ألمانيا.