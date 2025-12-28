انخفضت معظم أسواق الأسهم في الخليج في تعاملات اليوم، متأثرة بتراجع أسعار النفط في آخر تداولات لها، وسط تعاملات محدودة في موسم العطلات.



وانخفض مؤشر السوق السعودية 1%. وفي قطر فقد المؤشر 0.4%، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني 1.1%.



واختتم المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات على ارتفاع 0.2%. وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان على انخفاض 0.3%. واستقر المؤشر الرئيسي في الكويت في ختام التعاملات.



وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.9%، مستفيداً من مكاسب سهم المصرية للاتصالات 2.2%.



وفرة المعروض



وكانت أسعار النفط قد تراجعت، وهو محفز لأسواق المال في الخليج، بأكثر من 2% في نهاية آخر تعاملات لها، مع توقع المستثمرين زيادة في المعروض العالمي تلوح في الأفق، بينما يراقبون أيضاً محادثات السلام الأوكرانية التي ستُجرى اليوم بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترمب.



ورغم ارتفاع النفط من أدنى مستوى في نحو 5 سنوات، الذي سجله في 16 ديسمبر الجاري؛ بسبب مخاوف بشأن الإمدادات، يتجه لتسجيل أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2020، إذ انخفض خام برنت 19% منذ بداية العام في ظل زيادة إنتاج تثير المخاوف من وفرة وشيكة في المعروض العام القادم.