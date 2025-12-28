سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالتزامن مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنحو 4.5%، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي وتراجع الدولار وانخفاض السيولة مع اقتراب نهاية تعاملات العام الحالي.



وقال المدير التنفيذي لإحدى منصات الصاغة المصرية سعيد إمبابي: «إن أسعار الذهب في مصر قفزت بنحو 285 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي حيث افتتح غرام الذهب عيار 21 التداول عند مستوى 5,790 جنيهاً قبل أن ينهي التعاملات عند 6,075 جنيهاً».



وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 194 دولاراً، إذ بدأت التداولات عند 4,339 دولاراً وأغلقت عند 4,533 دولاراً بعد أن لامست مستوى قياسياً عند 4,555 دولاراً للأوقية.



وأضاف إمبابي أن غرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6,943 جنيهاً، فيما بلغ عيار 18 نحو 5,207 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 48.6 ألف جنيه.



أفضل أداء



يذكر أن أسعار الذهب في السوق المصرية حققت مكاسب إجمالية قدرها نحو 2,335 جنيهاً وبنسبة نمو تقارب 63% منذ بداية عام 2025، في حين ارتفعت الأوقية عالمياً بنحو 1,909 دولارات بما يعادل زيادة قدرها 73%، ليحقق الذهب بذلك أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.



ويعزى هذا الأداء القوي إلى الارتفاع الكبير في مشتريات البنوك المركزية، في إطار تقليص الاعتماد على الدولار، إلى جانب تصاعد معدلات التضخم عالمياً وتوجه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة.