ارتفعت أسعار الذهب والفضة وسجلت مستويات قياسية جديدة اليوم، مدفوعة بالطلب على الملاذات الآمنة، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا العام القادم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4502.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّل مستوى قياسيًا جديدًا عند 4530.60 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.7% إلى مستوى قياسي جديد عند 4533.60 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.4% إلى 74.35 دولار للأوقية، قبل أن تسجّل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 75.14 دولار.

وارتفع البلاتين 8 في المئة ووصل لمستوى غير مسبوق عند 2413.62 للأوقية، وارتفع البلاديوم 4.4% إلى 1757.25 دولار للأوقية.