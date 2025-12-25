احتفت شركة «NHC» بتخريج 500 متدرب ومتدربة من الدفعة الخامسة لبرنامج واعد لتطوير حديثي التخرج، أحد برامجها الإستراتيجية الهادفة إلى تنمية الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلها لسوق العمل باحترافية عالية، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، والرئيس التنفيذي لشركة «NHC» محمد بن صالح البطي.

وجاءت هذه الدفعة امتداداً لمسيرة البرنامج منذ إطلاقه، إذ شهد برنامج واعد تدرجاً تصاعدياً في أعداد المتدربين، بدءاً من 30 متدرباً في عام 2021، وصولاً إلى 500 متدرب في عام 2025، في تأكيد على التزام «NHC» بتأهيل الجيل القادم من الكوادر السعودية وفق رؤية طويلة المدى.

ويستهدف البرنامج تدريب حديثي التخرج من حملة البكالوريوس والماجستير، عبر تجربة تدريبية عملية داخل بيئات العمل الفعلية في «NHC» وشركاتها التابعة، في مسارات متعددة منها المسار الهندسي، مسار العمارة، مسار الأعمال، المسار الرقمي، المسار التجاري، المسار المالي، والمسار القانوني والمراجعة الداخلية، وفق خطة تتيح للمتدربين التعلم التطبيقي، والعمل الجماعي، واكتساب المهارات المهنية والسلوكية، بما يلبي حاجات قطاع التطوير العقاري وسوق العمل السعودي.

كما يأتي تخريج هذه الدفعة ضمن إطار تكاملي يهدف إلى تمكين المتدربين من الانخراط المباشر في سوق العمل بقطاع التطوير العقاري ومنظومة «NHC»، إذ تم إعداد وتأهيل الخريجين ليكونوا جاهزين للتوظيف في مشاريع التطوير العقاري المختلفة، مع إتاحة فرص توظيف لهم لدى أكثر من 20 مطوراً عقارياً وشركات وموردين في منظومة القطاع، بما يعزز الربط بين مخرجات البرنامج وحاجات السوق، ويدعم بناء منظومة مستدامة للكفاءات الوطنية في قطاع التطوير العقاري.

وخلال فترة التدريب، قدّم البرنامج أكثر من 65 دورة تدريبية بإجمالي 46800 ساعة تدريبية، شملت برامج عامة وتخصصية، إلى جانب تنفيذ «ديزايناثون واعد»، الذي نتج عنه 53 مشروعاً ابتكارياً عالجت تحديات واقعية في 5 محاور رئيسة شملت التحول الرقمي، التواصل والمشاركة المجتمعية، الاستدامة، الهندسة، والبنية التحتية والابتكار العمراني، إضافةً إلى تنظيم 72 ورشة عمل داعمة لمشاريع الابتكار، إذ كرمت «NHC» الفرق الفائزة خلال حفل اختتام البرنامج، كما شهد الحفل تكريم عدة شركاء للبرنامج، تقديراً لمساهمتهم في تمكين المتدربين من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية داخل القطاع العقاري.

يذكر أن شركة «NHC» قدمت لمتدربي برنامج واعد حزمة من المزايا التنافسية، شملت مكافآت شهرية مجزية، تأميناً طبياً، ومكافأة تخرج للمجتازين بنجاح، إلى جانب فرص اكتساب خبرات عملية نوعية والعمل مع خبرات عالية المستوى، بما يسهم في دعم سوق العمل السعودي، وإثراء صناعة التطوير العقاري، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

