في واحدة من أكبر الصراعات القانونية في عالم الألعاب الرقمية، رفع 12 مليون لاعب دعوى قضائية ضد شركة سوني اليابانية، مطالبين بتعويضات تصل إلى 2.7 مليار دولار، متهمين الشركة بالتحكم الكامل بأسعار الألعاب الرقمية على أجهزة بلاي ستيشن واستغلال هيمنتها في السوق.

تركز القضية التي تنظرها محكمة استئناف المنافسة على نظام متجر سوني الرقمي المغلق، الذي يمنع بيع الألعاب والإضافات خارج منصتها الرسمية، وهو ما دفع اللاعبين لدفع مبالغ كبيرة مقارنة بالنسخ المادية، بحسب الدعوى.

وقالت الناشطة إليكس نيل، ممثلة اللاعبين: «المستهلكون دفعوا أموالاً أكثر من حقهم، ونحن نطالب باستعادة كل جنيه دفعوه ظلماً». وأضاف محاميها روبرت بالمر أن سوني تحقق «أرباحاً احتكارية» من خلال التحكم الكامل بتوزيع الألعاب الرقمية، ما يجعل السوق شبه محتكر.

من جانبها، دافعت سوني عن نفسها، مؤكدة أن نظامها مشابه لما تقدمه شركات مثل نينتندو وإكس بوكس، وأن أرباحها تعكس استثمارات ضخمة في تطوير الألعاب والمنصة الرقمية، وأن الدعوى تتجاهل تكلفة تطوير البنية التحتية وتقديم الدعم للاعبين.

وتسلط القضية الضوء على صعود النزاعات القانونية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، بعد أن واجهت آبل وقوقل دعاوى مماثلة خلال العام الماضي، في وقت تستمر فيه الشركات في فرض سيطرتها على السوق الرقمية وتحقيق أرباح ضخمة من اللاعبين حول العالم.