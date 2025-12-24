رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.1 % عن توقعات تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في شهر سبتمبر الماضي.



جاء ذلك مدفوعاً بأداء أفضل من المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو، إلى جانب الزيادة القوية في الاستثمارات بقطاع تكنولوجيا المعلومات.



وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد العالمي 2.5% في 2025 و 2.4% في 2026.



وتوقعت «فيتش» نمو اقتصاد منطقة اليورو 1.4% في 2025 و1.3% في العام القادم، ونمو الاقتصاد الأمريكي 1.8% في 2025 و1.9% في 2026، ونمو الاقتصاد الصيني 4.8% في 2025 و 4.1% في 2026.



وكانت وكالة التصنيف الائتماني (فيتش) توقعت في وقت سابق أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.5% في عام 2025، مقارنةً بـ 2.9% في عام 2024.



إنفاق القطاع الخاص



وأوضحت الوكالة أنها تتوقع انتعاشاً حاداً في إنفاق القطاع الخاص المرتبط بطفرة الذكاء الاصطناعي، حيث رفعت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي للقطاع الخاص الأمريكي إلى ما يقرب من 4% هذا العام، بينما تنتظر الوكالة بيانات الحسابات القومية للربع الثالث من العام الحالي، وأن الإنفاق الاستهلاكي كان أكثر مرونة، مدعومًا بمكاسب في ثروات الأسهم، حيث لا تزال الوكالة تتوقع تباطؤ الاستهلاك الأمريكي هذا العام مع ارتفاع التضخم الذي يضغط على الأجور الحقيقية وتباطؤ نمو الوظائف.