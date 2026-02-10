أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2026م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7,868 مليار ريال.



5 شرائح



وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى 5 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 1,176 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031 م، وبلغت الشريحة الثانية 1,387 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033م م.



وبلغت الشريحة الثالثة 1,598 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036 م، وبلغت الشريحة الرابعة 510 ملايين ريال لصكوك تستحق في عام 2039 م، وبلغت الشريحة الخامسة 3,197 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2041 م.