تتحول المملكة العربية السعودية، المدينة المستقبلية التي تتمدّد بين الكثبان الرملية وناطحات السحاب، إلى مركزٍ لثورة الطاقة الجديدة في الشرق الأوسط. ففي معرض الرياض للسيارات 2025 (أكبر معرض سيارات شامل يمتد لخمسة أيام في الشرق الأوسط ويُنظَّم من قِبل اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في السعودية).

ظهرت OMODA C7، أجمل مركبة، لأول مرة. وباعتباره المعرض الأهم للطاقة الجديدة في المنطقة، استقطب معرض الرياض للسيارات علاماتٍ عالمية في صناعة السيارات، وشركات تكنولوجيا، وفرق خدمات ما بعد البيع، وعشرات الآلاف من المستهلكين، ليشهدوا معًا المرحلة التالية من ابتكارات التنقّل.

في ديسمبر، وعلى مسرح كان محط أنظار الجميع، سجّلت OMODA C7 أول ظهور لها في سوق الشرق الأوسط. ومع إضاءة قاعة العرض، لفتت C7 الأنظار بتصميمها القادم من المستقبل الذي بدا كحزمة ضوء قوية تشقّ ليل الصحراء، لتصبح فورًا محور الاهتمام في الحدث. وتجمّع حولها الشباب في السعودية، والعائلات، وعشّاق التكنولوجيا، حيث لبّت C7 بوضوح تطلعاتهم نحو مركبات «أكثر ذكاءً، وأكثر جرأة في التصميم، وأكثر راحة».

طراز C7 يتألق بالجائزة الذهبية في فرنسا لـ2025، الى «أجمل مركبة» على الطرق السعودية

بفضل تصميمها الرائد وجمالياتها القادمة من المستقبل، فازت OMODA C7 من فئة سيارات الكروس أوفر SUV بنسخة NEO بالجائزة الذهبية لـ French Design Award 2025. ويؤكد هذا التكريم، الصادر عن واحدة من أكثر هيئات التحكيم تأثيرًا في عالم التصميم.

وعند الدخول إلى مقصورة C7، تسترعي الانتباه فورًا شاشة فائقة الوضوح بقياس 15.6 بوصة، بواجهة استخدام بسيطة واستجابة سريعة. ويتيح نظام التصوير بزاوية 540 درجة للسائقين المناورة بسهولة، سواء في أزقة الرياض القديمة، أو مواقف الشاطئ الخارجية، أو وسط المدينة المضيء. وإلى جانب التقنيات البصرية، يقوم نظام الروائح الذكي بضبط شدّة العطر تلقائيًا وفق درجة حرارة المقصورة، ليمنح أنفاسًا منعشة ومريحة في مناخ السعودية الجاف والحار. كما تم تحسين أداء C7 ليتناسب مع مناخ وطرق الشرق الأوسط. إذ يولّد عزم دوران يبلغ 515 نيوتن. متر وقوة 330 حصانًا، ما يوفّر تسارعًا قويًا وقدرة سلسة على التجاوز في طرق المدن السريعة أو صعود المنحدرات في المناطق الصحراوية.

ومن المقرر إطلاق نسختي C7 SHS (السوبر هجين) و C7 ICE في الوقت نفسه خلال يناير 2026. ومن خلال هذه الإستراتيجية ثنائية الطاقة، تسعى أومودا إلى تمكين المستخدمين في السعودية باختلاف عادات القيادة وتوفّر مصادر الطاقة من العثور على نسخة C7 المثالية لهم.

إطلاق نظام شامل لخدمات ما بعد البيع في السعودية لتقديم «شراكة طويلة الأمد» حقيقية لمستخدمي الشرق الأوسط لضمان دخولها الفعلي إلى المنازل السعودية وأن تصبح «خيارًا موثوقًا طويل الأمد» للمستخدمين. أنشأت أومودا وجايكو نظامًا متكاملًا ومستدامًا لخدمات ما بعد البيع في سوق الشرق الأوسط. فعلى صعيد الضمانات، تقدّم أومودا ضمانات رائدة بمعايير عالية في القطاع، تشمل: ضمان المركبة لمدة 6 سنوات أو 250,000 كيلومتر، وضمان المحرك لمدة 10 سنوات أو 1,000,000 كيلومتر، وضمان نظام الكهرباء الثلاثي لنسخ SHS الهجينة لمدة 10 سنوات أو 160,000 كيلومتر.

إضافةً إلى ذلك، عملت العلامة على توطين سلسلة الإمداد، حيث أنشأت مستودعًا مركزيًا في الشرق الأوسط بمساحة تزيد عن 12,000 متر مربع، ومستودعًا محليًا في الدمام بمساحة 2,000 متر مربع يضم أكثر من 2,000 نوع من قطع الغيار لتلبية احتياجات الصيانة بسرعة. وهذا يعني أن مالكي المركبات في السعودية، سواء في الرياض أو الدمام، يمكنهم الحصول على الخدمات اللازمة في أقصر وقت ممكن. كما أصبحت خدمات ما بعد البيع، من مواقف السيارات والصيانة إلى الإصلاحات أكثر موثوقية وشفافية.

