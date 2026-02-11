أعلنت وزارة المالية الكويتية في منشور على منصة (X) أن مشروع موازنة العام المالي 2026-2027 يتوقع عجزاً قدره 9.8 مليار دينار (32.12 مليار دولار) وإيرادات إجمالية قدرها 16.3 مليار دينار (53.42 مليار دولار).



ويبدأ العام المالي في الكويت في الأول من أبريل وينتهي في 31 مارس سنوياً.



وطبقا للوزارة، فإن 79% من الإيرادات ستكون من عائدات النفط بواقع 12.8 مليار دينار، بانخفاض قدره 16.3% عن الإيرادات النفطية في العام المالي 2025-2026 التي بلغت 15.3 مليار دينار.



إيرادات غير نفطية



وتوقع مشروع الموازنة الجديدة إيرادات غير نفطية قدرها 3.5 مليار دولار بما يعادل 21% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.



وتبلغ قيمة المرتبات وما في حكمها 15.8 مليار دينار وأنواع الدعم المختلفة نحو 4 مليارات دينار، بينما تبلغ المصروفات الرأسمالية 3.1 مليار دينار وباقي المصروفات 3.2 مليار دينار.



ويتوقع أن يرتفع إجمالي المصروفات 6.2% ليصل إلى 26 مليار دينار تقريباً مقارنة بالعام المالي السابق، وتم تقدير سعر برميل النفط في الموازنة للعام المقبل عند 57 دولاراً للبرميل، وبسعر تعادل للموازنة عند 90.5 دولار للبرميل.