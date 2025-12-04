سجّل إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الربع الثالث من عام 2025م نحو 540.5 مليار ريال، محققاً نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.6% بما يعادل 43 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م، التي بلغت 497.5 مليار ريال، وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها للتجارة الدولية للربع الثالث من العام الحالي.



ومثّلت الصادرات السلعية ما نسبته 56.1% من الإجمالي بقيمة 303.3 مليار ريال، فيما شكّلت الواردات نسبة 43.9% بقيمة 237.2 مليار ريال، ليُسجّل الميزان التجاري فائضاً قدره 66.1 مليار ريال.



ووفقاً للبيانات، بلغت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير نحو 57 مليار ريال تمثّل 18.8% من إجمالي الصادرات السلعية، بانخفاض سنوي بنسبة 0.4% بقيمة 0.2 مليار ريال، إلى جانب نمو ربعي بلغت نسبته 3.1% بما يعادل 1.7 مليار ريال مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.



69.6 % ارتفاع لـ«المعاد تصديرها»



وسجّلت الصادرات البترولية 207.8 مليار ريال، ما يُعادل 68.5% من إجمالي الصادرات، في حين شهدت السلع المُعاد تصديرها ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 69.6% بزيادة بلغت 15.8 مليار ريال لتصل إلى 38.5 مليار ريال، ممثّلة 12.7% من إجمالي الصادرات، كما نمت ربعياً بنسبة 17.4% بما قيمته 5.7 مليار ريال.



وعلى مستوى اتجاهات التصدير، جاءت مجموعة الدول الآسيوية في الصدارة بنسبة 71.7% من إجمالي قيمة الصادرات بقيمة 217.4 مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 14.8% بقيمة 44.7 مليار ريال، ثم الدول الأفريقية بنسبة 7.4% بقيمة 22.4 مليار ريال، بينما بلغت حصة مجموعة دول أمريكا 6% بما قيمته 18.3 مليار ريال.



95.5 مليار ريال صادرات غير بترولية



وحافظت الصين على المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للصادرات السعودية بنسبة 14.9% وبقيمة 45.2 مليار ريال، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10.8% وبقيمة 32.7 مليار ريال، ثم الهند بنسبة 9.5% وبقيمة 29 مليار ريال.



وفي جانب حركة الصادرات غير البترولية بما في ذلك إعادة التصدير، عبرت تلك الصادرات من خلال 34 منفذاً جمركياً برياً وبحرياً وجوياً بإجمالي 95.5 مليار ريال، تصدرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيمة 17.3 مليار ريال، يليه ميناء جدة الإسلامي بقيمة 10.8 مليار ريال.