شهدت السندات اليابانية لأجل 30 عاما إقبالا استثنائيا هو الأعلى منذ عام 2019، حيث قفزت نسبة التغطية في مزاد وزارة المالية إلى 4 مرات، ما أدى إلى انخفاض العائد 4 نقاط أساس إلى 3.38%.



وكان العائد على السندات لأجل 30 عاما قد صعد سابقا إلى 3.45%، وهو الأعلى منذ طرح هذا الأجل للمرة الأولى عام 1999، ولامس العائد على السندات أجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ 2007.



توقعات الأسواق



يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه توقعات الأسواق بأن بنك اليابان يتجه إلى رفع الفائدة في ديسمبر الجاري، رغم تأكيد المحافظ كازو أويدا أن الأوضاع المالية ستظل تيسيرية حتى مع الرفع.



وتُظهر مقايضات أسعار الفائدة احتمالا يبلغ 80% لرفع الفائدة في اجتماع 19 ديسمبر الجاري، وأكثر من 90% لشهر يناير القادم، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالأسبوع الماضي.