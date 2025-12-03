شركات يابانية تقاضي الحكومة الأمريكية لاسترداد رسوم إدارة ترمب

في خطوة جريئة تعكس التصعيد في النزاع التجاري بين طوكيو وواشنطن، رفعت فروع أمريكية تابعة لـ9 شركات يابانية كبرى، بما في ذلك «تويوتا توشو» و«سوميتومو كيميكال» و«ريكوه»، دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك.



وتطالب هذه الدعاوى التي رفعت أمام القضاء الأمريكي باسترداد كامل الرسوم الجمركية الإضافية التي دُفعت خلال عام 2025، في حال أيدت المحكمة العليا الأمريكية عدم قانونية هذه الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

ووفقا لوثائق قضائية حديثة نشرتها وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، أكدت الشركات في شكاواها أن إدارة ترمب تجاوزت صلاحياتها عندما استخدمت قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض هذه الرسوم «المتبادلة» دون موافقة الكونغرس.

مطالب باسترداد مئات الملايين

وجاء في نص الوثائق أن «هذه الرسوم ليست سوى إجراء تعسفي يخالف الدستور الأمريكي، ونحن نطالب بحقنا في الاسترداد الكامل لتجنب فقدان الفرصة القانونية»، مشيرة إلى أن الرسوم بلغت مئات الملايين من الدولارات لكل شركة، مما أثر على سلاسل التوريد العالمية.

وجاءت الدعاوى القضائية بعد جلسة استماع في المحكمة العليا في 5 نوفمبر الماضي، إذ أبدى القضاة، من اليسار واليمين على حد سواء، شكوكا حول شرعية تجاوز ترمب للكونغرس، إذ كانت المحاكم الدنيا قد حكمت بالفعل بأن الرئيس تجاوز صلاحياته، لكن الرسوم ما زالت قائمة في انتظار الحكم النهائي المتوقع بنهاية العام.

أكثر من 70 شركة تتحرك ضد رسوم ترمب

وقالت الشركات التي شاركت في رفع الدعاوى القضائية إنه «لا يوجد ضمان لاسترداد الأموال حتى لو أعلنت المحكمة العليا عدم قانونيتها، لذا نتحرك الآن لضمان حقوقنا».

هذه الدعاوى ليست معزولة؛ فقد انضمت إليها شركتان أمريكيتان، وأكثر من 70 شركة أخرى من مختلف الدول، بما في ذلك كوستكو الأمريكية التي تدفع لاسترداد عشرات المليارات، وأثارت الخطوة تفاؤلا في الأوساط التجارية في اليابان، إذ يُقدر أن الرسوم أضرت بصادرات اليابان بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار سنويا.