أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن التحول الصحي الذي انطلق منذ عام 2016 أسهم بشكل ملموس في خفض الوفيات الناتجة عن الإصابات غير المقصودة، وتطوير آليات إعداد الميزانية الصحية، مع التركيز على رفع متوسط العمر المتوقع للمواطن وتمكينه من العيش بصحة وأمان، ليكون فردًا منتجًا في الاقتصاد الوطني.



وأوضح الجلاجل أن نموذج الرعاية الصحية الجديد بدأ يحقق نتائج إيجابية، وأنه قادر على توفير قيمة عالية خلال العشرين إلى الثلاثين سنة القادمة، مع التشديد على المحافظة على الإنفاق الصحي عند 5% من الناتج المحلي دون تجاوز، مع تحسين كفاءته لتحقيق أعلى قيمة ممكنة.



وبيّن أن التحول الصحي شمل عدة محاور رئيسية: «إطلاق التجمعات الصحية لتقديم خدمات متكاملة للسكان، تطوير نموذج الدفع مقابل المخرجات لضمان كفاءة الإنفاق، اعتماد نموذج الصحة في جميع السياسات لضمان التوافق مع أهداف الصحة العامة، تركيز كل تجمع صحي على خدمة نحو 1.2 مليون نسمة».



وأضاف الجلاجل أن الأداء في الخدمات الصحية ارتفع من 74% إلى 79.7%، فيما قفزت نسبة الالتزام بالمعايير التشغيلية من 6% إلى أكثر من 90%.



وأوضح أن ساعات العمل في مراكز الرعاية الأولية تم تمديدها حتى الساعة التاسعة مساءً، وفي بعض المناطق إلى 20 ساعة يوميًا، مما ساهم في تقليل الضغط على أقسام الطوارئ، وتمكين المواطنين من الحصول على المواعيد بسهولة ويسر.



كما أشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص خلقت نماذج عمل جديدة، بارتفاع حجم الاستثمار في المنطقة الصحية الشمالية من 20 مليار ريال إلى 50 مليار ريال، ثم إلى 133 مليار ريال في عام 2025، ما يعكس الثقة المتزايدة في المنظومة الصحية.



وأكد الجلاجل أن تطوير الصناعة الوطنية أسهم في تعزيز الأمن الدوائي، وزيادة المحتوى المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن المملكة حققت تقدمًا في الصناعة الدوائية بشكل أسرع مما فعلته كوريا خلال 40 عامًا، وهو ما يعكس نجاح استراتيجيات التحول الصحي والاعتماد على الابتكار المحلي.