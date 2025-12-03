في خطوة بارزة على صعيد مكافحة غسل الأموال عبر الإنترنت والعملات المشفرة، أعلنت السلطات في ألمانيا وسويسرا إيقاف منصة «cryptomixer.io» بنجاح، المصنّفة كأحد أشهر ما يُعرف بـ«خلاطات البيتكوين»، ومصادرة بنيتها التحتية بالكامل، إضافة إلى ضبط عملات رقمية بقيمة 25 مليون يورو.

وقالت نائبة رئيس الشرطة الجنائية الألمانية مارتينا لينك: «تمثل هذه العملية خطوة مهمة أخرى في مكافحة غسل الأموال على المستوى الدولي من خلال خلاطات العملات المشفرة».

وأوضحت الشرطة أن المنصة، التي تعمل منذ 2016، كانت تستخدم لإخفاء تدفقات الأموال المشبوهة، إذ كان بإمكان المستخدمين إيداع وسحب العملات الرقمية بشكل مجهول، ما جعلها أداة مثالية للمعاملات غير القانونية على الإنترنت.

وتأتي العملية في إطار جهود مشتركة بين الدول الأوروبية لتقويض الشبكات التي تسهّل عمليات غسل الأموال بالعملات المشفرة، وإعادة ضبط النشاط الرقمي ضمن إطار قانوني صارم.

وأضاف المكتب أن هناك شبهة قوية بأن الجزء الأكبر من الأصول المتداولة هناك كان ذا أصل إجرامي.

ويواجه المشغلون اتهامات بغسل الأموال بغرض التربح وتشغيل منصة تجارية إجرامية.

وفي سويسرا، تمت مصادرة البنية التحتية للخوادم وعدة حسابات بريد إلكتروني، إضافة إلى تحريز وسائط تخزين بيانات كأدلة.

وشارك في التحقيقات الادعاء العام في فرانكفورت، والادعاء العام في كانتون زيورخ، والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول).