أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تطلعه لقرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن «هذا الموضوع العاجل والحساس» في إشارة إلى القرار المنتظر للمحكمة بشأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها على الواردات الأمريكية.
وأضاف ترمب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «العديد من مشتريي السلع والمنتجات يقومون بتخزينها عن طريق شراء مخزونات أكبر بكثير مما يمكنهم استخدامه لتجنب دفع الرسوم الجمركية على المدى القصير»، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
وبدأت في وقت سابق من الشهر الحالي نظر دعوى للطعن في سلطة الرئيس دونالد ترمب في فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق بشكل منفرد، في اختبار جوهري للسلطة التنفيذية.
وتحاول إدارة الرئيس الجمهوري الدفاع عن التعريفات الجمركية التي تشكل محور أجندة ترمب الاقتصادية، بعد أن قضت المحاكم الأدنى بأن قانون الطوارئ الذي استند إليه لا يمنحه سلطة شبه مطلقة لتحديد وتغيير الرسوم الجمركية على الواردات.
وينص الدستور الأمريكي على أن للكونغرس سلطة فرض التعريفات الجمركية، لكن إدارة ترمب تجادل بأنه في حالات الطوارئ، يمكن للرئيس تنظيم رسوم الاستيراد مثل التعريفات الجمركية.
ووصف ترمب هذه القضية بأنها واحدة من أهم القضايا في تاريخ البلاد، مضيفا أن صدور حكم ضد قراره لفرض الرسوم سيكون «كارثيًا» على الاقتصاد.
U.S. President Donald Trump announced his anticipation for the U.S. Supreme Court's decision regarding "this urgent and sensitive matter," referring to the court's expected ruling on the comprehensive tariffs he imposed on American imports.
Trump added in a post on the social media platform "Truth Social": "Many buyers of goods and products are stockpiling by purchasing much larger inventories than they can use to avoid paying tariffs in the short term," according to the German news agency (dpa).
A lawsuit challenging President Donald Trump's authority to unilaterally impose broad tariffs began hearings earlier this month, representing a fundamental test of executive power.
The Republican president's administration is trying to defend the tariffs that are central to Trump's economic agenda, after lower courts ruled that the emergency law he relied on does not grant him near-absolute authority to set and change tariffs on imports.
The U.S. Constitution states that Congress has the power to impose tariffs, but the Trump administration argues that in emergencies, the president can regulate import duties like tariffs.
Trump described this case as one of the most important cases in the country's history, adding that a ruling against his decision to impose tariffs would be "catastrophic" for the economy.