أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تطلعه لقرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن «هذا الموضوع العاجل والحساس» في إشارة إلى القرار المنتظر للمحكمة بشأن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها على الواردات الأمريكية.


وأضاف ترمب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «العديد من مشتريي السلع والمنتجات يقومون بتخزينها عن طريق شراء مخزونات أكبر بكثير مما يمكنهم استخدامه لتجنب دفع الرسوم الجمركية على المدى القصير»، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).


وبدأت في وقت سابق من الشهر الحالي نظر دعوى للطعن في سلطة الرئيس دونالد ترمب في فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق بشكل منفرد، في اختبار جوهري للسلطة التنفيذية.


وتحاول إدارة الرئيس الجمهوري الدفاع عن التعريفات الجمركية التي تشكل محور أجندة ترمب الاقتصادية، بعد أن قضت المحاكم الأدنى بأن قانون الطوارئ الذي استند إليه لا يمنحه سلطة شبه مطلقة لتحديد وتغيير الرسوم الجمركية على الواردات.


وينص الدستور الأمريكي على أن للكونغرس سلطة فرض التعريفات الجمركية، لكن إدارة ترمب تجادل بأنه في حالات الطوارئ، يمكن للرئيس تنظيم رسوم الاستيراد مثل التعريفات الجمركية.


ووصف ترمب هذه القضية بأنها واحدة من أهم القضايا في تاريخ البلاد، مضيفا أن صدور حكم ضد قراره لفرض الرسوم سيكون «كارثيًا» على الاقتصاد.