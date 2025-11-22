يستمر العديد من المزارعين في حصاد بعض أصناف البرتقال في الفترة الحالية مع انطلاق موسم جني المحصول. وتُظهر الصورة مجموعة من المزارعين أثناء نقل البرتقال استعداداً لطرحه في الأسواق. (إيكونومي دايلي الصينية)
Many farmers continue to harvest some varieties of oranges at this time as the crop season begins. The image shows a group of farmers transporting oranges in preparation for their market launch. (Chinese Economy Daily)