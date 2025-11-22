يستمر العديد من المزارعين في حصاد بعض أصناف البرتقال في الفترة الحالية مع انطلاق موسم جني المحصول. وتُظهر الصورة مجموعة من المزارعين أثناء نقل البرتقال استعداداً لطرحه في الأسواق. (إيكونومي دايلي الصينية)