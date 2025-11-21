تراجعت أسعار الذهب اليوم (الجمعة)، وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، بعدما دعم تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة التقديرات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية (0.2%) إلى (4062.79) دولار للأوقية (الأونصة)، ونزل المعدن النفيس (0.3%) منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.2%) إلى (4068.10) دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.4%) إلى (50.39) دولار للأوقية، وارتفع البلاتين (0.4%) إلى (1517.95) دولار، وزاد البلاديوم (0.3%) إلى (1381.22) دولار.