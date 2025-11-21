أعلن مصرف سورية المركزي، إرسال أول رسالة مصرفية عبر نظام المدفوعات الدولي (سويفت) في خطوة تُعد الأولى منذ توقف استخدام النظام قبل (14) عامًا نتيجة العقوبات التي فُرضت في عهد النظام السابق.

وقام حاكم المصرف الدكتور عبدالقادر حصرية، بتنفيذ عملية الإرسال إلى مراسلي المصرف حول العالم، في مؤشر على بدء مرحلة جديدة من إعادة وصل القطاع المصرفي السوري بالشبكات المالية الدولية.

ويعزز استئناف العمل بالنظام ثقة الشركاء الدوليين ويؤسس لتطوير خدمات المراسلة والتحويلات.

ويُعد (سويفت) النظام العالمي الأساسي لتبادل الرسائل والبيانات المالية بين البنوك.