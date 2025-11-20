كشف تعميم حديث وجّهته هيئة التأمين إلى شركات التأمين (اطلعت «عكاظ» على مضمونه)، وجود تعديلات على وثيقة الضمان الصحي الأساسية، يبدأ سريانها بداية من العام القادم 2026، إذ منحت الهيئة شركات التأمين صلاحيات الطلب من المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 100 موظف، بالإفصاح الطبي من حامل الوثيقة، على أن تلتزم شركة التأمين بنموذج الإفصاح الطبي الموحد المعتمد بالوثيقة، مع أحقية طلب شركة التأمين بيانات إضافية، أو التنازل عن طلب تعبئة كل أو بعض البيانات، مع التزام حامل الوثيقة في تلك المنشآت بتقديم نموذج الإفصاح الطبي الموحّد لشركة التأمين على أن تتم تعبئته من المستفيد نفسه.

وأكدت تعديلات هيئة التأمين أن المنشآت التي يبلغ عدد موظفيها 100 موظف فأكثر، يحق لشركة التأمين طلب الإفصاح الطبي في حالتين فقط؛ الأولى للمستفيدين ممن تجاوزوا 65 عاماً، والثانية عند إضافة مستفيدين بعد بدء سريان الوثيقة لحامل الوثيقة.

إلغاء المادة الـ84

أكدت الهيئة إلغاء المادة الـ84 من «اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني»، التي تضمّنت التالي: «يزود صاحب العمل شركة التأمين بالبيانات الأساسية التي يتطلبها إبرام الوثيقة وفقاً لما ورد في نموذج الإفصاح الطبي الملحق بهذه اللائحة، ويجوز لشركة التأمين طلب بيانات إضافية أو التنازل عن طلب تعبئة كل أو بعض هذه البيانات، وفي جميع الأحوال فإن البيانات الواردة في نموذج الإفصاح أو تلك المتنازل عنها هي التي يعتد بها لتحقق واجب الإفصاح الذي يتطلبه إبرام الوثيقة، كما أن نموذج الإفصاح هو الذي يعتد به وفقاً لما هو مطلوب في هذه المادة».

نمو سوق التأمين

يذكر أن رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز البوق أفصح أخيراً، بأن حجم سوق التأمين السعودي حقّق نمواً بنسبة تتجاوز 17% في عام 2024، فيما ارتفع عمق التأمين ليصل إلى 2.6%، ليتفوق في وتيرة نموه على متوسط نمو قطاع التأمين في مجموعة العشرين.

وأوضح البوق أن السعودية تستهدف مضاعفة حجم أقساط التأمين بحلول عام 2030.

وذكر أن الهيئة واصلت تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لجعل السوق السعودية أكثر جاذبية واستدامة، إذ أطلقت مشروع نظام التأمين الجديد للاستطلاع العام، والبيئة التشريعية التجريبية، لدعم الشركات الناشئة وتمكين الحلول التأمينية المبتكرة.