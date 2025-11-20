استقر مؤشر الدولار خلال تعاملاته اليوم (الخميس)، مع تقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية عقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي، في ظل توجه الأنظار نحو تقرير الوظائف لشهر سبتمبر.



وظل مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات رئيسية- دون تغيير يُذكر عند 100.17 نقطة في منتصف تداولاته اليومية.



وانخفض اليورو بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% إلى 1.1528 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.308 دولار، في حين زادت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.1% إلى 157.3 ين.



ويتوقع المستثمرون احتمالية بنسبة 32% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر، مقارنة بنسبة 50% قبل أسبوع، في حين ارتفعت احتمالية التثبيت إلى 68%، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».



وتترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر -المؤجل من الشهر الماضي- في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 50 ألف وظيفة.