كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية عبدالرحمن الذكير عن تحول نوعي في موقع المملكة داخل السوق الأمريكية، موضحاً أن الولايات المتحدة أصبحت من أبرز الدول المستوردة للمنتجات السعودية غير النفطية، في انعكاس مباشر لقوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين واستمرارية حضور المنتج السعودي في أكبر أسواق العالم.

ووفق ما أكده الذكير؛ تجاوزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة حاجز 37 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، وهو رقم يعكس توسع الصناعات الوطنية وقدرتها على المنافسة في بيئة اقتصادية تعتمد معايير صارمة في الجودة وسلاسل التوريد.

ويشير تصريح الذكير إلى أن المنتجات السعودية لم تعد حاضرة في السوق الأمريكية كاستثناء أو حالات موسمية، بل كمكوّن ثابت يتقدم في قطاعات الكيماويات واللدائن والمعادن والمنتجات المتخصصة، ما يؤكد صعود المملكة كلاعب صناعي وتصديري يرسخ مكانته في الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الأرقام في لحظة سياسية واقتصادية لافتة، إذ تتحرك ملفات الشراكة بين الرياض وواشنطن بالتزامن مع زيارة ولي العهد، ما يعيد تسليط الضوء على دور الصادرات السعودية في تعزيز العلاقات، ويدفع نحو مرحلة أوسع من التعاون التجاري الذي يتجاوز النفط إلى الصناعات الوطنية المتقدمة.