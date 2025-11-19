مع انحسار درجات الحرارة في فصل الصيف أخيرا في المملكة، يتوجه السعوديون للاستمتاع بالأنشطة الخارجية وإنفاق المزيد خلال هذه الفترة. وكشفت دراسة أجرتها YouGov بتكليف من AliExpress في أكتوبر أن نحو 71% من سكان المملكة يشاركون على نحو ملحوظ في الأنشطة الاجتماعية خلال الأشهر الأكثر برودة، بما في ذلك استضافة التجمعات وتناول الطعام خارج المنزل وقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة. ومع انخفاض درجات الحرارة، تبدأ هذه العادات في رسم ملامح ما يعتبره كثير من المقيمين أكثر فترات العام نشاطا وحيوية.

ويتزامن هذا التغيير الموسمي مع عروض AliExpress السنوية من مبيعات 11.11 وجمعة السوبر، والتي تضم هذا العام تشكيلة موسعة من العلامات العالمية بما في ذلك TCL وHuawei وRoborock وeufy وAlpicool وHoover وHiBREW، إلى جانب المزيد من المنتجات المخزنة محليا التي تصل إلى المتسوقين في جميع أنحاء المملكة بشكل أسرع.

وأطلقت أيضا AliExpress قناتها الجديدة Brand+، التي تتيح للعملاء الوصول بسهولة إلى منتجات أصلية وموثوقة مع شحن مجاني وأسعار تنافسية، ما يساعد المتسوقين على الشراء بثقة مع اقتراب موسم العطلات.

أساسيات لا غنى عنها لموسم الأنشطة الخارجية في المملكة

مع تزايد خطط الأنشطة الخارجية وزيادة زخم التسوق، ترِد فيما يلي 5 منتجات متميزة تجذب الانتباه مع اقتراب الموسم، لتجعل الأوقات في الهواء الطلق أكثر متعة.

1- ثلاجة السيارة Alpicool- رفيق موثوق لرحلات الطريق

مع تزايد السفر والتخييم خلال الأشهر الأكثر برودة، أصبح التبريد المحمول عنصرا أساسيا. تساعد ثلاجة Alpicool، ذائعة الصيت في المنطقة، في الحفاظ على الطعام والمشروبات أثناء الرحلات الطويلة أو الإقامات في الصحراء. وهي متوفرة بسعات 25 و35 و45 لترا، لتلبية مختلف احتياجات السفر بدءا من المغامرات الفردية وصولا إلى الرحلات العائلية. وبفضل خدمة التوصيل المحلية، تصل إليك خلال أيام قليلة، ما يجعل التخطيط للنزهات الشتوية أسهل بكثير.

2- جهاز عرض بالليزر NEBULA Capsule 3 من Anker - سينما محمولة للتجمعات الخارجية

مع امتلاء الجداول الاجتماعية، تلجأ الكثير من الأسر إلى الترفيه في الهواء الطلق. ويوفر هذا الجهاز الصغير للعرض بالليزر صورا بدقة 1080p كاملة على أسطح المنازل والحدائق ومواقع التخييم، ما يسهل تنظيم أمسيات مشاهدة الأفلام أو متابعة الفعاليات تحت السماء المفتوحة. وتتواءم قابليته للنقل بشكل جيد مع الرغبة المتجددة في هذا الموسم في تجارب مشتركة وممتعة.

3- جهاز Carlinkit Car AI Box - نظام تنقل ذكي داخل السيارة لرحلات نهاية الأسبوع

مع تزايد شعبية الرحلات في عطلة نهاية الأسبوع، تشهد تقنيات السيارات ارتفاعا ملحوظا. يعمل جهاز Carlinkit AI box على تحسين نظام التنقل والاتصال في ثوانٍِ معدودة، ما يوفر وصولا أكثر سلاسة إلى التطبيقات والوسائط أثناء التنقل. ويُعدّ بالفعل من بين أكثر إكسسوارات السيارات التي يتم الحديث عنها مع اقتراب عروض مبيعات 11.11.

4- حذاء الجري ASICS Gel-Nimbus 27 - حافز قوي لروتين اللياقة البدنية في الطقس البارد

تشير الدراسة إلى أن نحو 75% من السعوديين يصبحون أكثر نشاطا بمجرد انخفاض درجات الحرارة، ويبحث الكثيرون عن تجديد معداتهم الرياضية. يُعرف حذاء Gel-Nimbus 27 بخصائصه المرتبطة بالتوسيد والراحة للقدمين، ما يجعله خيارا مثاليا للعدائين العائدين إلى المسارات الخارجية على طول الكورنيش أو في الحدائق أو على مسارات الصحراء.

5- جهاز تسجيل الفيديو AZDOME للسيارة- طمأنينة إضافية على الطرق المزدحمة

مع زيادة السفر الموسمي، يزداد الطلب على كاميرات لوحة القيادة. يوفر AZDOME DVR تسجيلا واضحا وراحة البال للسائقين الذين يتنقلون بين المدن أو يستكشفون المناطق النائية خلال الأشهر الأكثر برودة.

عروض وخدمات أسرع وعلامات تجارية مُصممة خصيصا لهذا الموسم

بدأت مبيعات 11.11 AliExpress العالمية من تاريخ 11 نوفمبر وتستمر حتى 19 نوفمبر، تليها عروض جمعة السوبر وإثنين السايبر حتى 3 ديسمبر. ومع توفر علامات تجارية أوسع نطاقا من خلال قناة Brand+ الجديدة ومجموعة من المنتجات المخزنة محليا والعابرة للحدود، تضع المنصة نفسها في موقع يتيح لها خدمة المتسوقين الذين يستعدون للموسم الأكثر ترقبا في المملكة العربية السعودية.