مركز ستارت سمارت ينظم فعالية «مختبر الإدارة المالية» لتمكين رواد الأعمال

ضمن جهوده المتواصلة لتزويد رواد الأعمال بالمعارف والمهارات الضرورية للنجاح، وتمكينهم من إدارة شركاتهم الناشئة بفعالية واستدامة، نظّم مركز ستارت سمارت لريادة الأعمال التابع لمؤسسة مجتمع جميل أخيرا فعالية «مختبر الإدارة المالية» لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة في دار حسين جميل بمدينة جدة، ضمن سلسلة المختبرات المتخصصة التي يقيمها المركز وتهدف إلى تطوير القدرات العملية لرواد الأعمال ودعم نمو الشركات الناشئة.



سعت فعالية (مختبر الإدارة المالية) إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاكتساب المهارات والمعارف الضرورية المالية لإدارة أعمالهم بكفاءة مالية عالية، وتعزيز قدرتهم على تحقيق الاستدامة وقابلية التوسع في المجال المالي، حيث استفاد من المختبر 582 شخصا، وحصل 85 رائد أعمال على استشارات متخصصة.



ويأتي تنظيم مختبر المالية انطلاقاً من التزام المركز بتوفير منصات عملية تجمع بين التعلم النظري والتطبيق العملي، وتسهم في رفع الوعي المالي في منظومة ريادة الأعمال الوطنية.

تضمن المختبر عدداً من المسارات التفاعلية، مثل اللقاءات الإثرائية التي قدّمها الخبراء الماليون من عبداللطيف جميل لمناقشة موضوعات التخطيط المالي، وإدارة التدفق النقدي، والامتثال الضريبي، إلى جانب الجلسات الإرشادية الجماعية التي تتيح للمشاركين تطبيق المفاهيم المالية على مشاريعهم ضمن مجموعات عمل صغيرة، والجلسات الفردية التي تقدم إرشاداً متخصصاً وموجّهاً بحسب احتياجات كل مشارك.

تعليقاً على انعقاد المختبر، علقت د. مي طيبة، عضو مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل السعودية: «نؤمن في مؤسسة مجتمع جميل السعودية بأن التمكين المالي هو أحد أهم ركائز استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن خلال مختبر الإدارة المالية، نسعى إلى منح رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأدوات والمعرفة التي تساعدهم على فهم أعمق للجوانب المالية في مشاريعهم، بما ينعكس إيجاباً على نموها واستقرارها على المدى الطويل ودعم الاقتصاد الوطني». وأضاف محمد عبدالغفار، مدير عام أول لريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية: «يشكّل مختبر الإدارة المالية امتداداً لالتزام مركز ستارت سمارت بتطوير مهارات رواد الأعمال في مختلف الجوانب التشغيلية، خصوصا تلك التي تؤثر بشكل مباشر على استدامة الشركات، حيث نعمل على بناء منظومة متكاملة من المختبرات التي تدمج بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، بما يتيح للمشاركين تحويل الأفكار إلى ممارسات مالية فعالة».

ويأتي «مختبر الإدارة المالية» استكمالاً لجهود مركز ستارت سمارت في تطوير بيئة ريادة الأعمال من خلال مبادرات معرفية مبتكرة مثل «مختبر وسائل التواصل الاجتماعي»، و«مختبر الذكاء الاصطناعي»، و«مسابقة ستارت سمارت»، بالإضافة إلى اللقاءات الشهرية التي تستضيف رواد الأعمال وتركز على الجوانب المحورية في نجاح واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد بلغ عدد المستفيدين من كافة المبادرات المقدمة من باب رزق جميل ومبادرات مؤسسة مجتمع جميل في هذا المجال نحو 382 ألف مستفيد إلى تاريخه. وتتماشى أهداف هذه الأنشطة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين رواد الأعمال وزيادة مساهمة المنشآت الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني.