حذر نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك «جيه بي مورجان» دانيال بينتو من أن تقييمات الشركات في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تحتاج لإعادة نظر، مشيرا إلى أن أي تراجع سيتردد صداه عبر سوق الأسهم الأوسع.



وقال بينتو خلال قمة «بلومبيرغ أفريقيا للأعمال» في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، اليوم (الثلاثاء): «يحتمل أن يكون هناك تصحيح، وهو ما سيولد أيضا تصحيحا في بقية القطاع، ومؤشر إس آند بي وفي السوق عموما».



وأضاف: «لتبرير هذه التقييمات، يُفترض مستوى إنتاجية قد يتحقق، لكنه ربما لا يتحقق بالسرعة التي تتوقعها السوق حاليا»، مشيرا إلى أن الأسواق الأمريكية قد تواجه تباطؤا مع محدودية الارتفاع المحتمل لمؤشرات الأسهم.



وفيما يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، استبعد بينتو دخول الولايات المتحدة في ركود قريبا، وقال: «نرى بعض التباطؤ، وأعتقد أن الاقتصاد قد ينمو بوتيرة أقل العام القادم، لكن من المرجح تجنب الركود».



وبهذه التصريحات، ينضم بينتو إلى مجموعة من المديرين التنفيذيين في «وول ستريت» الذين تزايد قلقهم بشأن احتمالية تشكل فقاعة في تقييمات الذكاء الاصطناعي، خصوصا مع الاستثمار الهائل في هذا المجال.



وتستعد أكبر 5 شركات تكنولوجية لإنفاق ما يقدر بنحو 371 مليار دولار هذا العام على مراكز البيانات اللازمة لتدريب وتشغيل النماذج المعقدة، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار في البنية التحتية إلى 5.2 تريليون دولار بنهاية العقد، وفقا لشركة «ماكينزي».