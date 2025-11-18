أفادت مصادر لصحيفة فايننشال تايمز، أن رئيس مجلس إدارة بنك «UBS» كولم كيليهر أجرى محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت حول احتمال نقل المقر الرئيسي للبنك من سويسرا إلى الولايات المتحدة، في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بإصلاحات رأس المال المرتقبة في سويسرا.

وبحسب الصحيفة، فقد تناولت المحادثات التصورات الأولية لكيفية انتقال المقر المحتمل، في وقت تبدي فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انفتاحا على استقبال أكبر بنك سويسري.

ويصف «UBS» إصلاحات رأس المال التي تخطط لها الحكومة السويسرية عقب أزمة كريدي سويس بأنها مبالغ فيها، إذ قد ترفع متطلبات رأس المال على البنك بنحو 26 مليار دولار.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد أشارت في مارس إلى أن البنك يدرس خيار نقل مقره خارج سويسرا إذا تم اعتماد القواعد الجديدة دون تخفيف.