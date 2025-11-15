ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن الرئيس التنفيذي لشركة كومكاست بريان روبرتس زار السعودية أخيراً، إذ التقى مسؤولين في صندوق الاستثمارات العامة، الذي يستثمر الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية. وأشارت الصحيفة الى أن روبرتس زار السعودية على أمل أن يحصل على عرض سعودي لشراء شبكة قنوات ديسكفري التلفزيونية، التي تملكها شركة وارنر بروس. وكان روبرتس أبدى رغبة في نهاية أكتوبر الماضي للاستحواذ على شبكة ديسكفري. وينافسه عليها الرئيسان التنفيذيان لشركتي باراماونت سكايدانس ديفيد إيلليسون، ونتفليكس تيد ساراندوس.

سند مالي قوي

وذكرت صحيفة «باك نيوز» أن روبرتس التقى خلال زيارته المملكة بمسؤوليْن من صندوق الاستثمارات السيادية السعودية. وزار خلال وجوده في الرياض حديقة القدية الترفيهية، التي تعكف شركتا سيكس فلاغز ودراغون بول زي على بنائها. ويرى خبراء ماليون أن شبكة ديسكفري يمكن أن تباع بما قد يصل إلى 70 مليار دولار، بحسب «نيويورك بوست». ورجحت الصحيفة أنه على رغم أن قيمة شركة كومكاست تقدر بنحو 100 مليار دولار، إلا أنها تبحث على الأرجح عن سند مالي قوي لتمويل الصفقة المحتملة للاستحواذ على شبكة ديسكفري. وأعلن روبرتس في وقت سابق تبرعه بملايين الدولارات لمشروع الرئيس دونالد ترمب؛ لبناء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض.