ذكرت صحيفة التليغراف أن وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز تعتزم فرض ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة ضمن ميزانيتها السنوية القادمة.



ومن المتوقع أن تحتاج ريفز لجمع عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية؛ لضمان تحقيق أهدافها المالية في ميزانية من المقرر إعلانها في 26 نوفمبر الجاري.



وجاء تقرير الصحيفة، الذي نُشر في وقت متأخر من مساء أمس، بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي بعد أنباء عن تراجع ريفز عن خططها السابقة لزيادة ضريبة الدخل بالميزانية نظراً لتحسن التوقعات الاقتصادية.



إعادة تقييم



وكشفت الصحيفة أن الضريبة الجديدة ستشمل مئات الآلاف من المنازل مرتفعة القيمة، التي يقع معظمها في لندن وجنوب شرق البلاد.



وقال متحدث باسم وزارة المالية إن الحكومة «لن تعلق على التكهنات بشأن التغييرات الضريبية خارج الفعاليات المالية الرسمية».



وذكرت الصحيفة أن الحكومة تعتزم استخدام النظام الحالي لضريبة المجالس المحلية لإعادة تقييم 2.4 مليون عقار من الفئات الأعلى قيمة خلال السنوات القادمة.