توصل المجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق حول الميزانية السنوية للاتحاد لعام 2026، والتي تبلغ 192.8 مليار يورو في الالتزامات و190.1 مليار يورو في الدفعات، مع الإبقاء على 715.7 مليون يورو ضمن سقوف الإنفاق للإطار المالي متعدد السنوات 2021-2027 لمواجهة الاحتياجات غير المتوقعة، وفق بيان رسمي للمجلس الأوروبي في بروكسل.



وأوضح المجلس الأوروبي أن ميزانية العام القادم تركز على تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد، وتقوية الجاهزية الدفاعية، ودعم المساعدات الإنسانية، ومعالجة الضغوط المرتبطة بالهجرة، مع ضمان المرونة في التعامل السريع مع الأزمات.



بنود رئيسية



وتشمل بنود الميزانية الرئيسية 22.16 مليار يورو للسوق الموحدة والابتكار والرقمنة، و71.64 مليار يورو للتماسك والمرونة والقيم، و56.52 مليار يورو للموارد الطبيعية والبيئة، و5.01 مليار يورو للهجرة وإدارة الحدود، و2.81 مليار يورو للأمن والدفاع، و15.6 مليار يورو للجوار والعالم، إضافة إلى 13.27 مليار يورو للإدارة العامة الأوروبية و5.71 مليار يورو للأدوات الخاصة.