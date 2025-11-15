استقرت أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، حيث سجل في البنك المركزي المصري 12.56 جنيه للشراء و12.59 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري 12.52 جنيه للشراء و12.59 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 12.53 جنيه للشراء، و12.60 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية 12.54 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي 12.54 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع.



وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 12.58 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 12.56 جنيه للشراء، و12.59 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 12.52 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.



تعاملات الأسبوع



وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري في تعاملات الأسبوع الماضي 12.15 جنيه للشراء، 12.28 جنيه للبيع. وسجل في البنك الأهلي المصري سعر 12.19 جنيه للشراء، 12.29 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر 12.19 جنيه للشراء، و12.29 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 12.19 جنيه للشراء، و12.29 جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي 12.19 جنيه للشراء، و12.29 جنيه للبيع، ومصرف أبو ظبي التجاري 12.15 جنيه للشراء، 12.25 جنيه للبيع.



وفي بنك البركة 12.15 جنيه للشراء، 12.25 جنيه للبيع. وبنك قناة السويس 12.24 جنيه للشراء، و12.34 جنيه للبيع.